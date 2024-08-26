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Французские правоохранители рассказали в чем обвиняют Дурова

Французские правоохранители рассказали в чем обвиняют Дурова
Фото: TechCrunch

Французские правоохранители выдвинули Дурову обвинения в 12 преступлениях в Telegram. Об этом говорится в пресс-релизе Парижского судебного трибунала, сообщает Экономическая правда.

Основатель Telegram Павел Дуров находится под следствием по делу о киберпреступлениях и мошенничестве. Ему предъявлено обвинение в 12 преступлениях.

Французская прокуратура уточнила, что Дурова подозревают в 12 преступлениях:

  • отказ передавать информацию, необходимую для проведения расследований, по запросу правоохранительных органов;
  • соучастие в распространении наркотиков;
  • соучастие в киберпреступлениях;
  • соучастие в мошенничестве;
  • отмывание денег, полученных преступным путем;
  • незаконное предоставление криптографических услуг и инструментов для обеспечения конфиденциальности;
  • соучастие в хранении порнографического контента с несовершеннолетними.

По статье об администрировании онлайн-платформы, на которой разрешен незаконный оборот запрещенных продуктов, контента или услуг Дурову грозит санкция - от 5 до 10 лет лишения свободы и штраф от 150 тыс до 500 тыс евро.

Сообщается, что Дуров может находиться под стражей до 28 августа.

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