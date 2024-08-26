Французские правоохранители рассказали в чем обвиняют Дурова
Французские правоохранители выдвинули Дурову обвинения в 12 преступлениях в Telegram. Об этом говорится в пресс-релизе Парижского судебного трибунала, сообщает Экономическая правда.
Основатель Telegram Павел Дуров находится под следствием по делу о киберпреступлениях и мошенничестве. Ему предъявлено обвинение в 12 преступлениях.
Французская прокуратура уточнила, что Дурова подозревают в 12 преступлениях:
- отказ передавать информацию, необходимую для проведения расследований, по запросу правоохранительных органов;
- соучастие в распространении наркотиков;
- соучастие в киберпреступлениях;
- соучастие в мошенничестве;
- отмывание денег, полученных преступным путем;
- незаконное предоставление криптографических услуг и инструментов для обеспечения конфиденциальности;
- соучастие в хранении порнографического контента с несовершеннолетними.
По статье об администрировании онлайн-платформы, на которой разрешен незаконный оборот запрещенных продуктов, контента или услуг Дурову грозит санкция - от 5 до 10 лет лишения свободы и штраф от 150 тыс до 500 тыс евро.
Сообщается, что Дуров может находиться под стражей до 28 августа.