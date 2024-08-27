ISW проанализировал действия режима Лукашенко на границе с Украиной

Аналитики Института изучения войны (ISW), указывают на то, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, опасаясь за свой режим, вряд ли рискнет вступить в войну против Украины, однако Беларусь может иметь целью отвлечь и растянуть украинские силы, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет ISW.

Украина сделала предупреждение Беларуси в связи с недавним наращиванием белорусских сил на украинской границе в Гомельской области.

МИД Украины призвал Беларусь отвести свои войска от границы и предупредил, что любое нарушение украинской государственной границы побудит Украину принять необходимые меры в соответствии с международным правом.

Кроме того, представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил 26 августа, что украинские войска в ответ укрепляют участок границы с Беларусью.

"Нынешнее наращивание белорусских войск вдоль украинской границы, вероятно, имеет целью отвлечь и растянуть украинские силы вдоль более широкой линии фронта, поскольку, по оценкам ISW, белорусские войска по-прежнему вряд ли вторгнутся в Украину из-за ограничений, стоящих перед самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко".

"Белорусское вторжение в Украину или даже военное участие Беларуси в войне ухудшит способность Лукашенко защищать свой режим (и будет очень непопулярным внутри страны), и ISW ранее оценивал, что Лукашенко крайне маловероятно рискнет пойти на войну с Украиной, которая может ослабить его режим или резко усилить внутреннее белорусское недовольство".

Аналитики добавляют, что президентские выборы в Беларуси должны состояться в феврале 2025 года, и Лукашенко, вероятно, хочет сохранить контроль над общественными настроениями, а также влияние на своих военных для подавления любых протестов, связанных с выборами, как он это сделал в конце 2020 года.

Ключевые выводы ISW за 26 августа: