ВМС ВСУ: Россия вывела в Черное море один носитель "Калибров"

По состоянию на 06.00 27 августа в Черном море фиксируется один российский корабль, носитель крылатых ракет "Калибр". Его общий залп – до 4 ракет, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает ВМС ВСУ.

В Азовском море вражеские корабли отсутствуют.

В Средиземном море - три вражеских корабля, но носителей крылатых ракет "Калибр" среди нет.

За сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:

в Черном море – 9 судов, из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

в Азовское море – 6 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор.

Напомним, в понедельник, 26 августа, российские войска нанесли массированный комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Было обнаружено 236 средств воздушного нападения противника. 28 крылатых ракет "Калибр" россияне запустили с надводных/подводных носителей в восточной части Черного моря, сообщили в ВМС.

Утром 26 августа россияне вывели в Черное море четыре корабли, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр". Общий залп – до 28 ракет.