ГПСУ проводит проверку на границе после побег нардепа Дмитрука из Украины
Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) проводит проверку на границе, чтобы выяснить все обстоятельства побега народного депутата Артема Дмитрука за границу, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит заявление представителя ГПСУ Андрея Демченко в эфире телемарафона.
"Говорить информацию о третьих лицах ГПСУ не вправе в соответствии с законодательством. Но, как известно, Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство по факту незаконного пересечения границы действующим народным депутатом и, в свою очередь, ГПСУ проводит необходимую проверку", - заявил Демченко.
По словам Демченко, сейчас на границе работает группа, чтобы выяснить, каким образом Дмитрук смог незаконно пересечь границу. В том же числе ГПСУ сотрудничает со следствием в этом вопросе.
Бегство Дмитрука за границу
25 августа Дмитруку объявили подозрение из-за нападений на правоохранителя и военного. В тот момент СМИ утверждали о побеге народного депутата за границу в Молдову, что позже подтвердило Государственное бюро расследований (ГБР). Из - за побега нардепа Офис генпрокурора возбудил дело.
Вчера же, 26 августа, при участии руководителей правоохранительных и силовых органов состоялось совещание по поводу предателей, сбежавших из Украины.
Тем временем в Верховной Раде заявили, что Дмитрука не отправляли в командировку.