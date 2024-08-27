Зеленский прокомментировал очередной массированный удар РФ по Украине
4 человека погибли и 16 получили ранения в результате очередного массированного удара россиян по Украине ночью и утром 27 августа, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Telegram.
"Продолжается спасательная операция на местах попаданий и падений обломков в областях Украины, которые были этой ночью под российской атакой. Все службы привлечены, продолжается разбор завалов.
К сожалению, несмотря на результативную работу нашей противовоздушной обороны, четыре человека погибли и 16 пострадали. Мои соболезнования родным и близким погибших".
Зеленский напомнил, что россияне применили против мирного населения и инфраструктуры более 90 воздушных целей: 81 "Шахед", а также крылатые, баллистические и аэробаллистические ракеты.
"Обязательно ответим России на этот и все другие удары. Нельзя безнаказанно совершать преступления против человечности", – подытожил президент.
Предыстория:
- Ранее глава военной администрации Запорожской области Иван Федоров сообщил, что в результате ночной атаки российских "Шахедов" на Запорожье 2 человека погибли и 4 получили ранения.
- Также 2 человека погибли, 5 получили ранения и еще 2 считаются пропавшими без вести после российского удара россиян по гостинице в городе Кривой Рог Днепропетровской области.
- Командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил, что в ночь на 27 августа россияне атаковали Украину 10 ракетами различных типов и 81 ударным дроном типа "Шахед", 5 крылатых ракет и 60 БпЛА удалось уничтожить.
- 26 августа Россия выпустила по Украине 236 средств воздушного нападения, противовоздушная оборона Украины уничтожила 102 ракеты и 99 ударных БпЛА.
- В результате российской комбинированной атаки 26 августа погибли 5 человек и по меньшей мере 17 получили ранения.