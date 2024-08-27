Зеленский прокомментировал очередной массированный удар РФ по Украине

4 человека погибли и 16 получили ранения в результате очередного массированного удара россиян по Украине ночью и утром 27 августа, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Telegram.

"Продолжается спасательная операция на местах попаданий и падений обломков в областях Украины, которые были этой ночью под российской атакой. Все службы привлечены, продолжается разбор завалов.

К сожалению, несмотря на результативную работу нашей противовоздушной обороны, четыре человека погибли и 16 пострадали. Мои соболезнования родным и близким погибших".

Зеленский напомнил, что россияне применили против мирного населения и инфраструктуры более 90 воздушных целей: 81 "Шахед", а также крылатые, баллистические и аэробаллистические ракеты.

"Обязательно ответим России на этот и все другие удары. Нельзя безнаказанно совершать преступления против человечности" , – подытожил президент.

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