Стефанчук: С сентября мы заходим в бюджетный процесс, будут трудные решения

С сентября в Украине начнется бюджетный процесс, который обещает быть сложным и потребует принятия трудных решений, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук на форуме "Украина 2024. Независимость".

"Принятие бюджета одна из важнейших функций парламента и вместе с правительством мы провели уже ряд дискуссий по вопросам, которые будут направлены на создание и функционирование основной сметы нашей страны. Мы осознаем, что для того, чтобы смета была эффективна мы должны иметь поступления" , - заявил он.

Стефанчук отметил, что сейчас власть дискутирует над вопросом дополнительных поступлений в бюджет, а также с тем, чтобы сделать его максимально эффективным.

"Именно из бюджета осуществляется финансирование ВСУ. Мы не можем для этого привлекать международную помощь. Мы в постоянном контакте с Кабмином. Буквально с сентября мы заходим в бюджетный процесс. Это будет сложный процесс, будут тяжелые решения. Я убежден, что мы найдем совместные решения" , - подчеркнул он.

Финансирование обороны

Украине необходимо найти 500 миллиардов гривен для финансирования оборонных нужд в 2024 году. В этой связи Кабинет Министров решил увеличить налоговые поступления в государственный бюджет на 138,7 миллиарда гривен за счет повышения ставок некоторых налогов.

Однако украинский бизнес выразил недовольство этой инициативой и призвал искать альтернативные пути увеличения налоговых поступлений.

Недавно президент Украины провел встречи с представителями бизнеса. По их итогам он подчеркнул, что решения по повышению налогов должны быть "справедливыми".