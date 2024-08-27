В Киеве введено ограничение на движение грузового транспорта

Сегодня, 27 августа, в столице Украины введено ограничение на движение грузового транспорта, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева.

С целью сохранения дорожного покрытия, грузовикам запрещено передвигаться при температуре воздуха выше +28 градусов. Ограничение касается транспортных средств с фактической массой более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.

Водители грузовиков смогут переждать жаркий период на специальных площадках для временной стоянки, расположенных в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса.

Такие меры призваны обеспечить безопасность дорожного движения и сохранить качество дорожного покрытия в условиях высоких температур.

Жара в Украине

На прошлой неделе в Украину вернулась жаркая погода, приведшая к росту потребления электроэнергии.

При этом на этой неделе жара все еще будет удерживаться на территории Украины. Однако она постепенно спадает, но держится на уровне +34 градусов. К тому же, в большинстве областей страны объявили о чрезвычайном уровне пожарной опасности, который продержится включительно до 29 августа.