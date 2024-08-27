США улучшили системы РЭБ на переданных Украине истребителях F-16

Американские военные помогли улучшить системы радиоэлектронной борьбы на истребителях F-16, которые союзники передали Украине, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает подразделение Воздушных сил США 350th Spectrum Warfare Wing.

Будущие украинские самолеты обновляли инженеры 68-й эскадрильи радиоэлектронной борьбы в сотрудничестве с норвежскими и датскими коллегами.

"Чтобы эффективно интегрировать F-16 в ВВС Украины, его подсистемы РЭБ нужно было перепрограммировать, чтобы они были эффективны против российских угроз", – говорится в сообщении.

Перед специалистами стояла двойная проблема: системы, которая используется на F-16, нет на вооружении США, а также короткие сроки оптимизации систем, чтобы успеть к дате поставки самолетов.

Опираясь на данные от Дании и Норвегии, специалисты изучили конструкцию системы и разработали подходы для ее перепрограммирования. Совместно с партнерами специалисты протестировали обновленный комплекс, а также смогли улучшить процессы перепрограммирования всеми сторонами.

Как указано, Украина является официальным заказчиком услуг в 68-й эскадрильи, что позволит подразделению обеспечивать поддержку и своевременное обновление и модернизацию систем РЭБ на основе опыта и рекомендаций от украинской стороны.

Напомним, 4 августа президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что первые самолеты F-16 уже в Украине, и показал их на тайном аэродроме.

Перед тем западные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что шесть истребителей поступили из Нидерландов и еще несколько вскоре прибудут из Дании.