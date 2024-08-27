Зеленский рассказал, что Татаров и Малюк "убивали чеченцев" в Киеве

Глава государства Владимир Зеленский заявил, что заместитель главы Офиса президента Олег Татаров и нынешний глава СБУ Василий Малюк "убивали чеченцев в Киеве" в начале полномасштабного вторжения России, сообщает Деловая столица.

Об этом Зеленский заявил на форуме "Украина 2024. Независимость".

Так журналист издания "УП" попросила президента оценить деятельность команды Офиса президента и другой провластной команды.

"Олег Татаров и Василий Малюк убивали чеченцев здесь в Киеве, пока вы (обратился к журналисту, — ред.) были не тут" , — сказал Зеленский.

По его словам, об этих действиях замглавы Офиса президента и главы СБУ знают Соединенные Штаты.

"Мало? Выгнать его, чтобы его убили россияне?" , — спросил Зеленский.

Каких именно "чеченцев" "убивали" Татаров с Малюком, президент не уточнил.