Зеленский: Хотели бы, чтобы Польша передала Украине свои МиГи

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что хотел бы добиться согласия от Польши на передачу истребителей советских моделей, в частности МиГ, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал на форуме "Украина 2024. Независимость".

Он также объяснил, почему передача польских истребителей МиГ была бы полезной для Украины.

"Нам нужны очень ваши МиГи, потому что у них хорошая авионика и мы не будем тратить время на тренировку пилотов" , – рассказал Зеленский.

Он отметил, что поднимал этот вопрос в разговорах с президентом Анджеем Дудой и с премьером Дональдом Туском.

"Но пока нет положительного решения", – резюмировал президент.

В июле Туск говорил, что Польша может рассмотреть передачу Украине дополнительных истребителей советских моделей, если сможет совместно с союзниками найти им замену.