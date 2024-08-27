Минобороны цифровизировало процесс пищевого обеспечения ВСУ

Военные для заказа продуктов могут не печатать и подписывать документы, а воспользоваться электронной подписью на первичных документах.﻿ Со ссылкой пресс-служба Министерства обороны Украины, сообщает Экономическая правда.

"Отныне военным для заказа продуктов не нужно печатать и подписывать документы в бумажном виде. Для этого они могут использовать квалифицированную электронную подпись (КЭП) на первичных документах" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующий приказ, который имплементирует новые нормы, подписал министр обороны Украины. Решение направлено на дальнейшее внедрение инноваций в оборонном ведомстве.

Министерство отмечает, что новация позволит подписывать расходные накладные, акты, рекламации в электронной системе без дублирования в бумажном виде.