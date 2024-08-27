В МАГАТЭ увидели риск ядерного инцидента на Курщине после визита на АЭС – росСМИ

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что в Курской области возникла "опасность ядерного инцидента", а бои вблизи Курской АЭС вызывают беспокойство.﻿ Об этом пишет российские издания The Moscow Times и "РИА Новости", сообщает Экономическая правда.

Он уточнил, что случаи военной активности вблизи Курской АЭС вызывают беспокойство за ее безопасность.

"Особенностью Курской АЭС является то, что там эксплуатируются реакторы типа РБМК. РБМК по своей конструкции не имеет защитной оболочки, контейнера, которой оснащены многие реакторы других типов в мире" , - сказал Рафаэль Гросси на пресс-конференции по итогам своего посещения Курской АЭС.

Он сказал, что якобы видел на территории Курской АЭС следы атак беспилотников, а активная зона реактора расположена практически в обычном здании и очень уязвима для ударов артиллерии или ударов дронов.

По его словам, по итогам его нынешнего визита будет сформулировано положение о защите Курской АЭС, пишут издания.