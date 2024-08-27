Высший совет правосудия отправил в отставку двух судей
27 августа 2024 года Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам. Со ссылкой на ВСП, сообщает ЮрЛига.
Совет решил уволить в связи с подачей заявлений об отставке:
Лилу Виталия Николаевича - с должности судьи Новомосковского горрайонного суда Днепропетровской области;
Тонконоженко Николая Николаевича - с должности судьи Киевского районного суда города Одессы.
Также ВСП решил приостановить рассмотрение заявления Томилко Валентина Петровича об освобождении от должности судьи Полтавского апелляционного суда в отставку.