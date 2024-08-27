Высший совет правосудия отправил в отставку двух судей

27 августа 2024 года Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам. Со ссылкой на ВСП, сообщает ЮрЛига.

Совет решил уволить в связи с подачей заявлений об отставке:

Лилу Виталия Николаевича - с должности судьи Новомосковского горрайонного суда Днепропетровской области;

Тонконоженко Николая Николаевича - с должности судьи Киевского районного суда города Одессы.

Также ВСП решил приостановить рассмотрение заявления Томилко Валентина Петровича об освобождении от должности судьи Полтавского апелляционного суда в отставку.