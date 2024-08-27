Индия втрое сократила поставки нержавеющей стали в РФ

За первое полугодие 2024 года Индия поставила в Россию 20 000 тонн нержавеющей стали, что в три раза меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом свидетельствуют данные аналитической платформы Bigmint. Со ссылкой на The Moscow Times, сообщает Лига.Бизнес.

Индия – один из ключевых поставщиков нержавейки в Россию, которая в прошлом году экспортировала 486 000 тонн, на Индию пришлось 20% всего импорта. Собственного производства нержавеющей стали в таких объемах у России нет, а зависимость от поставок достигает 70-80%.

Главной причиной резкого сокращения поставок нержавеющей стали из Индии стали проблемы в Красном море, где хуситы атакуют суда-контейнеровозы. В результате время транзита резко возросло, а стоимость фрахта взлетела в среднем на 100%, а на отдельных маршрутах – на 300%.

Кроме Индии, нержавеющую сталь в Россию поставляют Китай (свыше половины объемов), Индонезия (6,5%) и Турция (2%).

Материал используется в машиностроении, производстве бытовой техники, электрооборудования, труб для нефтегазовой отрасли и нефтехимии, а также нужд военно-промышленного комплекса РФ.