Энергетики сообщили, как в среду будут действовать графики
В среду 28 августа графики отключения света будут применять в течение суток: будут выключать одновременно 2 очереди. Со ссылкой на пресс-службу НЭК "Укрэнерго", сообщает Экономическая правда.
"28 августа облэнерго будут применять меры ограничения потребления. В течение всех суток во всех регионах будут действовать две очереди отключений", - говорится в сообщении.
Энергетики попросили экономно потреблять электроэнергию, когда свет появляется по графику: не включать несколько мощных приборов одновременно.
В то же время ограничения среды будут легче, чем во вторник, когда ограничивали до 4 очередей потребителей одновременно.