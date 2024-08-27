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Энергетики сообщили, как в среду будут действовать графики

Энергетики сообщили, как в среду будут действовать графики
Фото: Рixabay

В среду 28 августа графики отключения света будут применять в течение суток: будут выключать одновременно 2 очереди.﻿ Со ссылкой на пресс-службу НЭК "Укрэнерго", сообщает Экономическая правда.

"28 августа облэнерго будут применять меры ограничения потребления. В течение всех суток во всех регионах будут действовать две очереди отключений", - говорится в сообщении.

Энергетики попросили экономно потреблять электроэнергию, когда свет появляется по графику: не включать несколько мощных приборов одновременно.

В то же время ограничения среды будут легче, чем во вторник, когда ограничивали до 4 очередей потребителей одновременно.

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