Моде провел разговор с Путиным после визита в Украину

Премьер-министр Индии Нарендра Моди провел телефонный разговор с лидером России Владимиром Путином после визита в Украину. Об этом индийский политик написал в сети X, сообщает Радио Свобода.

«Обменялся мнениями по поводу российско-украинского конфликта и моими мнениями по недавнему визиту в Украину. Вновь подтвердил твердую приверженность Индии поддерживать скорейшее, устойчивое и мирное разрешение конфликта» , – говорится в сообщении.

Моди во время своего визита в Киев на прошлой неделе заявил, что Индия выступает за достижение мира в Украине по дипломатическому пути, в то же время с уважением к суверенитету и территориальной целостности государства.

8-9 июля премьер Индии Моди был с визитом в Россию. Визит Моди в Москву подверг критике президент Украины Владимир Зеленский. Утром 9 июля украинский лидер заявил, что «это огромное разочарование и сокрушительный удар по мирным усилиям – видеть, как лидер крупнейшей демократии мира занимается самым кровавым преступником в мире в Москве в такой день» (имея в виду комбинированную ракетную атаку 8 июля, целью которой , в частности, стала детская больница «Охматдет»)

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