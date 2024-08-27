С помощью Telegram РФ доносит свои материалы до "рядового украинца" - Медведев

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что с помощью соцсети Telegram пропаганда Кремля "доносит свои материалы до рядового украинца". Со ссылкой на росСМИ.﻿, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил Медведев на встрече с участниками войны в Украине - кандидатами от партии "Единая Россия" на выборах разного уровня.

По словам Медведева, "наличие преступной деятельности в Telegram не означает, что она была одобрена основателем мессенджера Павлом Дуровым".

Он заявил, что мессенджером Telegram пользуется большое количество россиян, в том числе и в зоне "СВО" (так российская пропаганда подменяет слово война - ред).

Россиянин также отметил Telegram как платформу, которая позволяет РФ публиковать материалы и доводить их до сведения "рядового украинца".

"Телеграмом как мессенджером пользуется огромное количество наших людей, в том числе, находящихся на линии боевого соприкосновения. И об этом неоднократно говорил наш враг, что они не могут это контролировать. А материалы, которые мы там (в Телеграме) публикуем, доходят до восприятия рядового украинца. И у него тоже начинаются мыслительные процессы, что всё несколько иначе, чем показывают у них по телевизору. Поэтому это очевидно политическая история. И с ней необходимо разбираться" , - заявил Медведев.

Также Медведев посоветовал властям Франции, что следует задержать и создателя Facebook Марка Цукерберга по аналогии с Дуровым.