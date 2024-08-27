Зеленский утвердил создание двух военных администраций в Запорожской области

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании двух военных администраций в Запорожской области.﻿ Со ссылкой на сайт Офиса президента, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

"Во исполнение Закона Украины «О правовом режиме военного положения» постановляю: образовать Васильевскую городскую военную администрацию Васильевского района Запорожской области; Пологовскую городскую военную администрацию Пологовского района Запорожской области" , - говорится в документе.

Зеленский постановил Генштабу ВСУ и Запорожской облгосадминистрации осуществить соответствующие меры, связанные с образованием военных администраций.

Указ вступает в силу дня опубликования.

Стоит отметить, что 23 августа российские оккупанты более 300 раз обстреливали Запорожскую область. В частности, враг использовал более 130 различных дронов.