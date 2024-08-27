Генштаб: ВСУ отбили 30 вражеских штурмов на Покровском направлении

За сутки на фронте произошло 125 боевых столкновений, самая горячая ситуация остается на Покровском направлении, которое враг атаковал 36 раз.﻿﻿ Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22.00 27 августа, сообщает Украинская правда.

На Харьковском направлении шло восемь боев. Силы обороны отражали наступление россиян неподалеку Волчанска. Вражеская атака до сих пор продолжается.

На Купянском направлении в течение дня произошло 16 боестолкновений. Враг атаковал возле Синьковки, Новоселовки, Колесниковки и Стельмаховки. Сейчас продолжаются четыре атаки противника.

На Лиманском направлении российские захватчики осуществили штурмовые действия вблизи Дружелюбовки, Невского и Новосадового. Семь боев завершены, два - продолжаются.

На Северском направлении защитники украинской земли отбили вражеское наступление в районе Верхнекаменского.

На Краматорском направлении велось 12 боев неподалеку Григорьевки, Ивановского, Андреевки и Клещеевки. На данный момент продолжается одно штурмовое действие противника. Ситуация под контролем наших войск.

На Торецком направлении произошло 16 боестолкновений. Россияне атаковали позиции украинских подразделений возле Нью-Йорка и Торецка. Силы обороны остановили все вражеские атаки захватчиков.

На Покровском направлении, с начала этих суток, велось 36 боев в районах населенных пунктов Сухая Балка, Воздвиженка, Зеленое Поле, Новоалександровка, Миролюбовка, Новогродовка, Михайловка и Селидово. Наши защитники отбили 30 наступательных действий, шесть - еще продолжаются.

Сегодня на этом направлении было обезврежено 266 оккупантов, из них 110 - безвозвратно. Также уничтожены гаубица, гранатомет, три БПЛа и единица спецтехники. К тому же повреждены боевая машина пехоты, боевая бронированная машина, одна артсистема и четыре единицы автотранспорта.

На Кураховском направлении враг 15 раз атаковал позиции украинцев вблизи Карловки, Красногоровки, Георгиевки и Старомихайловки. Десять боестолкновений завершены, пять - до сих пор продолжаются.

На Времовском направлении противник совершил шесть безрезультатных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей обороны возле Угледара, Водяного и Пречистовки.

На Ореховском направлении враг также не имел успеха во время четырех наступательных действий у Малой Токмачки и Роботино.

На Приднепровском направлении, дважды атакуя позиции наших войск, противник потерпел поражение.

На других направлениях - без особых изменений.