В Генштабе обновили данные о потерях российских войск за минувшие сутки

За минувшие сутки российские войска потеряли в захватнической войне убитыми и ранеными 1 090 военных, общее количество потерь оккупантов достигло 611 190 человек, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.08.24 ориентировочно составили: