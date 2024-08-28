В Генштабе обновили данные о потерях российских войск за минувшие сутки
За минувшие сутки российские войска потеряли в захватнической войне убитыми и ранеными 1 090 военных, общее количество потерь оккупантов достигло 611 190 человек, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.08.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 611 190 (+1090) человек,
- танков - 8568 (+5) ед,
- боевых бронированных машин - 16681 (+14) ед,
- артиллерийских систем - 17522 (+27) ед,
- РСЗО - 1174 (+1) ед,
- средств ПВО - 938 (+1) ед,
- самолетов - 368 (+1) ед,
- вертолетов - 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 14348 (+94),
- крылатых ракет - 2553 (+6),
- кораблей/катеров - 28 (+0) ед,
- подводных лодок - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 23654 (+41) ед,
- специальной техники - 2950 (+6).