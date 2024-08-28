Close button

В Генштабе обновили данные о потерях российских войск за минувшие сутки

В Генштабе обновили данные о потерях российских войск за минувшие сутки
Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки российские войска потеряли в захватнической войне убитыми и ранеными 1 090 военных, общее количество потерь оккупантов достигло 611 190 человек, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.08.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 611 190 (+1090) человек,
  • танков - 8568 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин - 16681 (+14) ед,
  • артиллерийских систем - 17522 (+27) ед,
  • РСЗО - 1174 (+1) ед,
  • средств ПВО - 938 (+1) ед,
  • самолетов - 368 (+1) ед,
  • вертолетов - 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 14348 (+94),
  • крылатых ракет - 2553 (+6),
  • кораблей/катеров - 28 (+0) ед,
  • подводных лодок - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 23654 (+41) ед,
  • специальной техники - 2950 (+6).

Новости

Популярные темы форума

analytics