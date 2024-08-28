РосСМИ: Аэропорт Казани приостановил работу из-за угрозы беспилотников
Росавиация сообщила, что "для обеспечения безопасности полетов" утром 28 августа на работу аэропорта российской Казани введены временные ограничения – вероятной причиной является угроза атаки беспилотников, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщают Росавиация, "РИА Новости", Baza.
По данным "Базы", аэропорт Казани приостановил свою работу из-за угрозы атаки беспилотников.
Задержаны несколько рейсов на вылет и на прилет.
Самолеты, направляющиеся в Казань, перенаправлены на запасной аэродром в Самару.
Напомним:
В ночь на 28 августа в Ростовской области России после громких взрывов возникли пожары на двух нефтебазах.