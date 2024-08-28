WSJ: Макрон предлагал Дурову перенести штаб-квартиру Telegram в Париж

В 2018 году президент Франции Эманюэль Макрон встречался с основателем Telegram Павлом Дуровым за ланчем и предлагал ему перенести штаб-квартиру мессенджера в Париж, сообщает Европейская правда.

Об этом изданию The Wall Street Journal рассказали источники.

По словам одного из собеседников, французский лидер даже обсуждал возможность предоставления ему французского гражданства.

Как указано в публикации, Дуров тогда от предложения Макрона отказался. В то же время в 2021 году россиянин все же получил французское гражданство.

Кроме того, за год до этой встречи французские спецслужбы провели совместную операцию с ОАЭ, в результате которой был взломан iPhone Дурова, утверждают люди, знакомые с этим делом.

Шпионская операция, о которой также не сообщалось ранее, имела кодовое название "Фиолетовая музыка".

Французские силовики были крайне обеспокоены тем, что "Исламское государство" использует Telegram для вербовки боевиков и планирования атак.

По словам человека, близкого к Дурову, компания годами игнорировала вызовы и судебные приказы, направленные правоохранительными органами, которые накапливались на редко проверяемом электронном адресе компании.

"Хотя нет никаких признаков того, что эти предыдущие дискуссии с Макроном или взлом телефона Дурова сыграли какую-то роль в его задержании, эти детали проливают новый свет на долгие и сложные отношения Дурова с Францией и ОАЭ", – говорится в публикации.

Напомним, во Франции в субботу вечером задержали основателя мессенджера Telegram, россиянина Павла Дурова.

Официально ситуацию не комментировали почти двое суток, после чего президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что задержание основателя Telegram не имеет под собой политических оснований.

Ранее призывы к регулированию Telegram звучали со стороны отдельных стран-членов ЕС.