СМИ: Турция отказалась от российских систем ПВО ради американских F-35

Турция планирует закупить у США истребители нового поколения F-35, чтобы получить преимущество над авиацией Греции, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Cumhuriyet.

На переговорах о возвращении в программу поставок F-35 Турция предложила американской стороне, что не будет активировать ранее приобретенные у России системы ПВО С-400.

Источники издания утверждают, что комплексы, купленные у России на сумму $2,5 млрд, до сих пор хранятся на складах в Турции. Высокопоставленный представитель посольства США в Анкаре не опровергал эти данные.

"Теперь мяч на стороне Турции, ей хорошо известны требования для покупки F-35" , — сказал он.

Как сообщалось, 7 июня Турция подписала письмо о предложении и согласии приобрести истребители последнего поколения F-16 Block 70.