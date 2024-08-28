Британская разведка: Путин назначает своих родственников на высшие должности

Назначение племянницы Путина на высокую должность в военное министерство вызвало критику даже со стороны российской прессы, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в X (Twitter).

Как отмечается в сводке, 17 августа российские СМИ сообщили, что Владимир Путин повысил дочь своего двоюродного брата (часто называемую племянницей) Анну Цивилеву до должности государственного секретаря министерства обороны.

Ранее Цивилева была назначена заместителем министра обороны, и в июне 2024 года она сохранила эту должность. На посту государственного секретаря Цивилева выше обычного заместителя министра обороны (которых еще семь) и отвечает за отношения ведомства с законодательным органом и другими государственными органами, говорится в сообщении.

По данным британской разведки, до 2023 года Цивилева не имела известного прошлого или отношения к вопросам обороны. Она получила образование психиатра, прежде чем зарабатывать деньги в ряде компаний по поставкам медицинских товаров. В 2023 году она стала председателем государственного фонда поддержки "Защитники отечества", который организовывал сборы на войну против Украины.

Цивилева замужем за министром энергетики России Сергеем Цивилевым.