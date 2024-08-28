Собственный капитал Нацбанка превысил пол триллиона гривен

За первое полугодие 2024 года Национальный банк увеличил размер собственного капитала до 543 млрд грн, что почти на 30% больше чем на конец 2023 года, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В течение первой половины 2024 года НБУ увеличил размер собственного капитала до 543 млрд грн, что на 29% больше, чем на конец прошлого года - 420 млрд грн.

Сообщается, что увеличение капитала произошло преимущественно благодаря накоплению прибыли текущего года.

Он составил 122,6 млрд грн за полгода и был сформирован преимущественно благодаря переоценке финансовых инструментов в размере 115,4 млрд грн (в результате изменения официального валютного курса и их справедливой стоимости).

В то же время объем активов НБУ по итогам первого полугодия уменьшился на 1% и составляет 2,38 трлн грн.

В сообщении добавляют, что на это повлияло уменьшение на 6,5% международных резервов (с 40,5 млрд долл до 37,9 млрд долл) и уменьшение на 18% кредитного портфеля в результате погашения банками долгосрочной задолженности по работающим кредитам.

Обязательства Нацбанка на конец первого полугодия 2024 года составляли 1,83 трлн, что составляет 77% от активов.

Напомним:

С 1 октября 2024 года Национальный банк Украины на полгода устанавливает лимит в 150 тысяч грн в месяц (вместо 100 тысяч, анонсированных ранее) для переводов физлиц "с карты на карту".