Кличко рассказал, как будут работать школы Киева

В Киеве учебный год начнется 2 сентября. В условиях военного положения безопасность учеников, учителей и всех, кто обеспечивает процесс обучения - в приоритете, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram-канал мэра Киева Виталия Кличко.

Как рассказал Кличко, учебный год продлится до 30 июня 2025 года. К 950 киевским заведениям пойдут 372 тысяч учеников и воспитанников, в частности:

в сады - почти 58 тысяч детей;

в школы - 281 тысяча учеников.

Усиление охраны

Для обеспечения процесса обучения в Киеве внедряют комплексную программу "Создание безопасной образовательной среды", в рамках которой Муниципальная охрана Киева обеспечит физическую охрану всех учреждений общего среднего образования.

Все образовательные учреждения будут оборудованы:

тревожными кнопками и будут находиться под круглосуточной пультовой охраной;

системами видеонаблюдения;

охранной сигнализацией;

В том же числе все образовательные учреждения будут оборудованы высокоскоростным интернетом.

Укрытие

"Относительно укрытий - в учебных заведениях столицы укрытия в целом могут вместить 317 000 человек" , - добавил городской голова.

В укрытиях устанавливают:

резервное освещение;

резервные источники тока;

системы вентиляции;

Wi-Fi;

В частности строятся новые сооружения двойного назначения с защитными возможностями.

Учебный год 2024-2025

Согласно информации Министерства образования и науки (МОН), в Украине будет введена новая программа "Школа офлайн", которая позволит вернуть 300 тысяч детей к обучению в школах.

Также, согласно недавнему решению Кабинета министров, учебный год в школах начнется 2 сентября и продлится до 30 июня 2025 года.

Кроме того, МОН утвердило обновленную программу "Защиты Украины".