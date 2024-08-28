Жара, на юге кратковременные дожди: прогноз погоды на завтра

В четверг, 29 августа, в Украине ожидается переменная облачность. Однако жара местами еще сохранится, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение Укргидрометцентра.

В южных регионах возможны кратковременные дожди и местами грозы, тогда как на остальной территории страны осадков не прогнозируется.

Ветер преимущественно северо-восточный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +16 до +21 градуса, днем поднимется до +28 +33. На Прикарпатье и в большинстве южных областей будет немного прохладнее - +24 +29 градусов.

Погода в столичном регионе

В Киевской области ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +16 +21 градус, а днем - +28 +33 градуса.

При этом в Киеве ночью ожидается +18 +20 градусов. Днем в столице столбики термометров поднимутся до +30 +32 градусов.

Жара в Украине

Сегодня в Украине будет продолжаться жара. В большинстве областей температура воздуха будет достигать +34 градусов. Синоптики прогнозируют, что дождей сегодня не будет.

Однаков Киеве уже запрети въезд грузовиков из-за жаркой погоды.

Кроме того, из-за жары и недавние российские обстрелы продолжают действовать отключение света. "Укрэнерго" сегодня сообщил о возвращении к графикам света.