Литовские активисты передали в Украину еще более 20 комплексов противодействия дронам

Литовские активисты объявили, что отправляют в Украину последние из более 1100 комплексов противодействия вражеским дронам, приобретенных за средства доноров в рамках кампании Radarom, сообщает Европейская правда.

В среду в Украину отправили последние 22 из 1141 небольших комплексов для противодействия дронам, средства на приобретение которых задонатили в рамках кампании Radarom, которую инициировала группа общественных организаций и СМИ – общественный вещатель LRT, Blue/Yellow, Laisvės TV, Stiprūs kartu и журналистка Рита Милюте.

В рамках кампании, которую завершили в феврале к годовщине полномасштабной войны, литовцы задонатили более 8 млн евро. Оборудование приобрели у литовских компаний Brolis Semiconductors и NT Service.

Кроме оборудования РЭБ, приобрели также приборы ночного видения и прицелы. Около 300 из них еще не переданы.

"Щедрость литовцев и литовского бизнеса, которые донатили на кампанию Radarom, помогли спасти жизни многих украинских военных. И эти деньги "остаются" в Литве, потому что мы выбрали литовских производителей" , – заявил руководитель инициативы Лаурос Паукштес.

В прошлом году, в первую годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину, кампания собрала более 14 млн евро на приобретение 17 тактических радаров наблюдения для мониторинга воздушного пространства Украины, а также другого оборудования.