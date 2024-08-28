Нацбанк назвал средний чек по карточкам в магазинах и в интернете

В первом полугодии 2024 года средний чек при оплате картами в магазинах Украины составлял 321 гривну, по оплате товаров и услуг в сети интернет - 497 гривен, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По данным пресс-службы, сумма операций (безналичных и по получению наличных) в Украине и за ее пределами с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками, составила 3 трлн 93,1 млрд гривен.

Доля безналичных операций в первом полугодии 2024 года по сумме находилась на уровне 64,5%

Больше всего операций приходилось на расчеты в торговой и сервисной сетях (45,7% на сумму 912,6 млрд. гривен).

Переводы с карты на карту в первом полугодии 2024 года составили 32,2% на сумму 641,7 млрд гривен. Оплата товаров и услуг в интернете – 14,4% на сумму 287,2 млрд гривен.

Средняя сумма одной операций составляла:

в торговой и сервисной сетях – 321 гривна (в первом полугодии 2023 года – 325 гривен),

перевод с карты на карту - 1 936 грн (2 031 гривна),

по оплате товаров и услуг в сети Интернет – 497 гривен (471 гривна).

Карточки и платежная инфраструктура

Количество активных pos-терминалов в торговой и сервисной сети в июне по сравнению с январем возросло на 7,1% (до 480,6 тыс. шт.), а количество пунктов продаж и предоставления услуг, принимающих платежные карты, - на 7,3 % (до 495,4 тыс. шт.).

Банкоматная сеть с начала года почти не претерпела изменений и насчитывала 15,9 тыс. банкоматов.

За первое полугодие 2024 года общее количество эмитированных платежных карт в Украине достигло 118,8 млн шт. Это на 3% больше по сравнению с январем этого года.

Такими же темпами увеличивалось и количество платежных карт, с которыми ежемесячно совершались расходные операции. Так, количество активных карт выросло на 2% - с 51,6 млн шт. в январе до 52,7 млн. шт. в июне.

Напомним, по данным НБУ, сеть POS-терминалов в Украине во II квартале 2024 года выросла до 505 тысяч. Сеть банкоматов во II квартале не изменилась. Их насчитывается 29,2 тысячи.