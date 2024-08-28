Politico: Во Франции выдали ордер на арест брата основателя Telegram

В марте 2024 года французские власти выдали ордера на арест генерального директора Telegram Павла Дурова и его брата Николая, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Politico.

Согласно административному документу, который попал в распоряжение POLITICO, оказалось, что расследование в отношении Telegram оказалось "шире" и началось на несколько месяцев раньше, чем об этом стало известно.

В целом дело касается того, что мессенджер отказался сотрудничать с французской полицией в расследовании сексуального насилия над детьми. Ордера на арест братьев Дуровых были выданы 25 марта, после того, как платформа не предоставила «никакого ответа» на предыдущие судебные запросы по идентификации пользователя Telegram.

Также в документе подчеркивается «почти полное отсутствие сотрудничества Telegram» с французскими и европейскими властями в других делах.

Павла и Николая обвиняют в «соучастии в хранении, распространении, предложении или предоставлении порнографических изображений несовершеннолетних в организованной группе».

Согласно документу, платформа не сотрудничает с властями, а также используется «многочисленными преступными группировками», что "обосновывает" выдачу ордеров на арест.

"В документе нет ни одного намека на то, что братья Дуровы принимали непосредственное участие в какой-либо незаконной деятельности, выявленной следствием", - добавляет Politico.

Арест Дурова

24 августа вечером в аэропорту под Парижем был задержан основатель Telegram Дуров. По информации правоохранительных органов, Дурова подозревают в отмывании денег, терроризме, мошенничестве и других правонарушениях, что может привести к возможному тюремному заключению до 20 лет.

Администрация Telegram отрицает эти обвинения, утверждая, что Дуров не виноват и что соцсеть придерживается всех правил Европейского союза.