Павла Дурова передали в суд, ему выдвинут обвинения - СМИ

Генерального директора Telegram Павла Дурова, которого недавно задержали во Франции, передали в суд. Возможно, ему предъявят обвинения. Cо ссылкой на Le Figaro, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Как напоминает издание, Дурова обвиняют в том, что он не принимал никаких мер по распространению преступного контента в Telegram.

"Полиция сняла арест с руководителя Telegram Павла Дурова, арестованного за двенадцать преступлений, связанных с организованной преступностью, в середине дня в среду (28 августа, - ред.)" , - пишет Le Figaro.

Обвинения против генерального директора Telegram включают: