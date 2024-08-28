Павла Дурова передали в суд, ему выдвинут обвинения - СМИ
Генерального директора Telegram Павла Дурова, которого недавно задержали во Франции, передали в суд. Возможно, ему предъявят обвинения. Cо ссылкой на Le Figaro, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.
Как напоминает издание, Дурова обвиняют в том, что он не принимал никаких мер по распространению преступного контента в Telegram.
"Полиция сняла арест с руководителя Telegram Павла Дурова, арестованного за двенадцать преступлений, связанных с организованной преступностью, в середине дня в среду (28 августа, - ред.)", - пишет Le Figaro.
Обвинения против генерального директора Telegram включают:
- отказ предоставить информацию, необходимую для перехвата, разрешенного законом;
- соучастие в правонарушениях и преступлениях, организованных на платформе. Речь идет о торговле наркотиками, детской порнографии, мошенничестве и организованном отмывании денег;
- предоставление криптографических услуг для обеспечения конфиденциальности без надлежащего декларирования.