Обстрелы аммиакопровода в Сумах: Два генерала и три полковника РФ получили подозрение

Два генерала и три полковника РФ получили подозрение за обстрелы аммиакопровода в Сумах. Со ссылкой на пресс-службу Управления Службы безопасности Украины в Сумской области, сообщает Новое время.

Служба безопасности вместе с Нацполицией собрали доказательства, свидетельствующие о причастности командующих российских войск к очередному военному преступлению, связанному с обстрелом объекта критической инфраструктуры ПАО Сумыхимпром. Эти действия, как отмечается, создали предпосылки для экологической катастрофы.

Речь идет о двух генералах и трех полковниках Западного военного округа ВС РФ.

По данным следствия, в марте 2022 года, во время временной оккупации Сумского района, по приказу российских генералов был осуществлен обстрел аммиачного отделения цеха ПАО Сумыхимпром с использованием реактивных систем залпового огня Град.

В результате обстрела был поврежден аммиакопровод, что привело к утечке аммиака и его испарению. Это создало условия для потенциальной экологической катастрофы.

Российское командование без оснований обвинило украинских военных в подрыве аммиачного и хлорного хранилищ. Как установили следователи, этот обстрел был заранее спланирован российскими войсками с целью дискредитировать украинскую власть и Вооруженные силы, а также посеять панику среди местного населения.

Всем пятерым российским военным руководителям заочно сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

21 марта 2022 года в 4.30 была зафиксирована утечка аммиака на заводе Сумыхимпром, зона поражения имела радиус примерно 2,5 километра. Из-за направления ветра под угрозой оказалось село Новоселица.