В "Укрэнерго" сообщили, как в четверг будут действовать графики

В четверг, 29 августа, ограничения потребления электроэнергии будут действовать в течение всех суток﻿. Со ссылкой на НЭК "Укрэнерго", сообщает Деловая столица.

"Завтра, 29 августа, меры ограничения потребления будут применяться в течение всех суток" , — говорится в сообщении.

Графики ограничений обнародованы на сайтах облэнерго и на их страницах в социальных сетях.

Электроснабжение объектов критической инфраструктуры не ограничивается.