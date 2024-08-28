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В "Укрэнерго" сообщили, как в четверг будут действовать графики

В "Укрэнерго" сообщили, как в четверг будут действовать графики
Фото: электроэнергия Рixabay

В четверг, 29 августа, ограничения потребления электроэнергии будут действовать в течение всех суток﻿. Со ссылкой на НЭК "Укрэнерго", сообщает Деловая столица.

"Завтра, 29 августа, меры ограничения потребления будут применяться в течение всех суток", — говорится в сообщении.

Графики ограничений обнародованы на сайтах облэнерго и на их страницах в социальных сетях.

Электроснабжение объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

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