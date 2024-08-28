Президент Финляндии считает, что лучший способ достичь мира – поставлять Украине оружие
Президент Финляндии Александер Стубб подчеркнул необходимость продолжать поставки оружия Украине, которая противостоит российской агрессии. Об этом пишет Yle, сообщает Цензор.НЕТ.
Лидер Финляндии подчеркнул, что лучший способ достичь мира - это продолжать поставлять оружие Украине.
"Такова реальность", - сказал Стубб.
В то же время политик не видит достаточных оснований для отправки финского высокоточного дальнобойного оружия в Украину. Среди причин такого решения он назвал важность для Финляндии обороняться от своего западного соседа России.
В целом, по мнению Стубба, положение Украины улучшилось по сравнению с весной. Он упомянул о наступлении ВСУ на Курскую область России.
"Украина смогла создать нестабильность в России и вызвать недоверие к ней. Это всегда хорошо с точки зрения военной стратегии", - заявил президент Финляндии.
Ранее Стубб заявлял, что Украина может использовать финское оружие во время наступления на территорию РФ.