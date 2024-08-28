Совет Украина-НАТО подтвердил поддержку Украины союзниками

Участники чрезвычайного Совета Украина-НАТО, после еще одной волны российских массированных обстрелов, подтвердили в среду непоколебимую поддержку и солидарность союзников по Альянсу с Украиной. Об этом говорится в информации по итогам заседания РУН, обнародованной на сайте НАТО, сообщает Укринформ.

Кроме того, чрезвычайный Совет Украина-НАТО подтвердил готовность продолжать и усиливать помощь в борьбе с агрессией РФ.

«Украина продолжает ежедневно перехватывать российские ракеты, спасая несметные жизни. Но способность Украины сохранять (способность) собственной обороны требует усиления снабжения и большей поддержки. Учитывая недавнее российское наступление, союзники сегодня подтвердили, что они продолжают наращивать военную помощь для Украины. Мы должны продолжать снабжать Украину оборудованием и боеприпасами, в которых она нуждается для защиты против российского вторжения. Это жизненно важно для возможности Украины выстоять в этой битве» , - отметил по этому поводу генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Как говорится в сообщении, во время встречи Совета Украина-НАТО, которая состоялась на уровне постоянных представителей (послов) стран НАТО, союзники решительно осудили неизбирательные удары России против мирного населения Украины и ее гражданской инфраструктуры и подтвердили собственные обязательства укреплять оборону Украины в дальнейшем.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину союзники по НАТО внесли беспрецедентный вклад в развитие оборонных возможностей страны. Во время саммита НАТО, состоявшегося в Вашингтоне в июле прошлого года, значительное количество союзников объявили об отправке в Украину дополнительных систем стратегической противовоздушной обороны, включая большее количество батарей Patriot.

В ходе саммита союзники согласились, что в следующем году вместе будут оказывать Украине помощь в объеме минимум €40 миллиардов. Они также выразили намерение координировать такую помощь безопасности и предоставлять Украине дополнительную тренировку личного состава. С этой целью было создано новое командование НАТО, которое, как отмечается, приобретет оперативную способность уже к сентябрю текущего года.

«Встреча (РУН) состоялась в среду на уровне послов и была созвана по запросу Украины. Министр обороны Украины Рустем Умеров проинформировал союзников через видеосвязь о текущей ситуации безопасности и приоритетных оборонных потребностях» , - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 26 августа в результате российской ракетной атаки на энергетическую инфраструктуру Украины ударам подверглись 15 областей. Погибли по меньшей мере семь человек, 47 пострадали. В ряде регионов зафиксированы повреждения объектов энергетики. 27 августа враг продолжил ракетные атаки и атаки дронов против городов и критической гражданской инфраструктуры Украины.

Совет НАТО-Украина был создан во время Вильнюсского саммита в июле 2023 года и является эффективным форумом для взаимных консультаций, взаимодействия и совместных решений между НАТО и Украиной.