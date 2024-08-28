Украина договорилась о реструктуризации внешнего долга

Почти все держатели украинских еврооблигаций поддержали реструктуризацию долга Украины, что сэкономит миллиарды долларов.﻿ С﻿о ссылкой на пресс-службу Министерства финансов, сообщает Экономическая правда.

"Более 97% держателей еврооблигаций поддержали соглашение о реструктуризации внешнего коммерческого долга Украины" , - говорится в сообщении.

Соглашение позволит Украине сэкономить 11,4 млрд долларов США на обслуживании долга в течение следующих трех лет и 22,75 млрд долларов США до 2033 года.

Сэкономленные средства в условиях военного положения будут направлены на финансирование сектора безопасности и обороны.