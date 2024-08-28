В ДШВ рассказали, как изменилась тактика оккупантов на Харьковщине

На Харьковском направлении российские войска продолжают попытки штурмовых действий, однако действуют в основном без поддержки бронированной техники.﻿, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил начальник отдела коммуникаций 77-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ в эфире национального телемарафона.

"Обстановка в полосе нашей ответственности остается напряженной, однако контролируемой, наши воины ценой сверхчеловеческих усилий сдерживают врага, который не оставляет намерений продвинуться и занять наши позиции. Однако наши воины становятся этому помехой" , - сказал он.

По словам пресс-офицера, враг потерял на этом направлении большое количество техники. Преимущественно противник осуществляет пешие штурмы, использует также мотоциклы и багги.

"Изменение в том, что сейчас очень мало у них бронированной техники" , - отметил военный на вопрос ведущей об изменении тактики оккупантов.

По его словам, с начала Курской операции Силами обороны кардинальных изменений в ситуации на Харьковщине нет. Враг продолжает штурмовать, однако уменьшилась интенсивность штурмовых действий.