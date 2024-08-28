Страх эскалации конфликта с РФ преобладает в принятии решений партнеров - Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорит, что самая большая проблема, с которой сталкивается Киев в войне с российским агрессором, заключается в том, что союзники боятся усиливать поддержку Украины, опасаясь эскалации конфликта.﻿﻿ Со ссылкой на TVN24, сообщает Европейская правда.

На совместной панели с польским коллегой Радославом Сикорским в рамках форума Campus Polska Przyszłości Кулеба подчеркнул, что "война забирает очень много ресурсов, денег, усилий, техники.

"Но самые большие проблемы всегда начинаются в головах людей. С самого начала российского вторжения самой большой проблемой, с которой столкнулась Украина, было то, что страх эскалации конфликта доминировал в принятии решений нашими союзниками. Вы можете этого не знать, но, каждая просьба Украины о предоставлении оружия нового типа сначала встречала отказ" , – сообщил Кулеба.

По его оценке, "если бы страх перед эскалацией не был главным фактором, который влиял на решение союзников, Украина сейчас была бы в гораздо лучшем положении и получила бы необходимое вооружение гораздо раньше".

Он добавил, что "затягивание войны стоило нам жизней украинцев и сказалось на нашей экономике".

По словам Кулебы, "самый большой вызов – убедить наших союзников поддержать нас, чтобы они не думали о реакции Москвы".

"Россияне сбросили сотни тысяч ракет, снарядов на нашу территорию. Почему? Потому что они имеют очень четкую стратегию и четкую цель: уничтожить Украину" , – заявил глава МИД Украины.

По его оценке, аргумент о возможной эскалации со стороны России стал поводом для того, чтобы не предпринимать решительных действий, которые бы помогли Украине победить.