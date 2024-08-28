ВСУ фиксируют переброску сил врага из Ленинградской области на Белгородщину

Российское военное командование перебрасывает резервы из Ленинградской области в Белгородскую с целью ротации и пополнения резервов﻿. Об этом заявил спикер оперативно-тактической группировки "Харьков" Виталий Саранцев в эфире национального телемарафона, сообщает Деловая столица.

"У нас появилась информация о том, что он (враг — ред.) заводит дополнительный личный состав из Ленинградской области в Белгородскую область для того, чтобы пополнить текущий некомплект и задействовать этих военных в дальнейших штурмовых действиях. По каким направлениям — будем сообщать отдельно" , — сказал он.

По словам Саранцева, россияне также перебрасывают 136-ю ОМБр 58-й армии с Запорожского на Харьковское направление.