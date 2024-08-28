ВСУ фиксируют переброску сил врага из Ленинградской области на Белгородщину
Российское военное командование перебрасывает резервы из Ленинградской области в Белгородскую с целью ротации и пополнения резервов. Об этом заявил спикер оперативно-тактической группировки "Харьков" Виталий Саранцев в эфире национального телемарафона, сообщает Деловая столица.
"У нас появилась информация о том, что он (враг — ред.) заводит дополнительный личный состав из Ленинградской области в Белгородскую область для того, чтобы пополнить текущий некомплект и задействовать этих военных в дальнейших штурмовых действиях. По каким направлениям — будем сообщать отдельно", — сказал он.
По словам Саранцева, россияне также перебрасывают 136-ю ОМБр 58-й армии с Запорожского на Харьковское направление.
"Мы готовы к развитию событий, ждем их и предоставим им соответствующую встречу. Мы эту бригаду знаем, конечно, ее боевой путь. Она была создана еще во время Чеченской войны, у них долгая история – есть там и торговля оружием, людьми. Они брали участие в боевых действиях в Украине еще в 2014 году, принимали участие в боях за Луганский аэропорт и в боях под Дебальцево, имели многочисленные потери под Угледаром в прошлом году. Поэтому мы их встретим и продолжим их боевой путь", — подчеркнул спикер ОТУ "Харьков" .