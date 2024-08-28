В Чехии основателя фонда Help Ukraine обвинили в мошенничестве

Прокуратура Чехии обвинила в мошенничестве основателя благотворительного фонда Help Ukraine Владимира Гергеля из-за того, что он якобы присвоил часть дотации чешского Министерства образования. Со ссылкой на Чешское телевидение, сообщает Европейская правда.

Дело касается 20 миллионов крон, которые Минобразования Чехии выделило на финансирование общественного центра "Розтили", открытого в апреле 2022 года для интеграции украинских беженцев и их детей.

Дотация предоставлялась при условии, что участие детей в адаптационной программе будет бесплатным для родителей. Но Чешское телевидение узнало, что Help Ukraine брал деньги с родителей и несколько месяцев не платил воспитателям центра за их работу.

Когда ситуация в центре "Розтили" привлекла внимание правоохранителей, те установили, что Гергель отправил примерно два миллиона чешских крон на счет своей матери на следующий день после того, как Help Ukraine получил первый грант в 15 миллионов чешских крон.

Позже Гергель, предположительно, снял шесть миллионов крон наличными со счета фонда и заплатил восемь миллионов за покупку квартиры в Праге.

В рамках расследования, которое длится с 2023 года, полиции удалось арестовать активы на сумму не менее 12 миллионов чешских крон, в том числе долю в жилищном кооперативе. Обвинительный акт подали весной 2024-го.

"В этом деле государственный прокурор выдвинул обвинение против одного физического лица за деяние, которое квалифицируется как преступление, связанное с мошенничеством с субсидиями" , – сказал Чешскому телевидению представитель прокуратуры Праги Алеш Цимбала.

Он добавил, что Гергелю в случае доказательства вины грозит тюремное заключение на срок от пяти до 10 лет.

Напомним, с прошлого года Эстония и Украина совместно расследуют вероятные хищения со стороны эстонского некоммерческого фонда Slava Ukraini и его украинских партнеров 1,5 млн евро, которые жертвовали пострадавшим от войны РФ.