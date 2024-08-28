В ЕС ведут расследование относительно Telegram - FT

Европейский Союз ведет расследование относительно того, мог ли Telegram нарушить цифровые правила ЕС. Приложение могло не предоставить точных данных о количестве пользователей. Со ссылкой на Financial Times, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

Отмечается, что эксперты ЕС по правам и данным подозревают, что Telegram занизил свое присутствие в ЕС для того, чтобы не превысить порог в 45 миллионов пользователей. Выше этого порога большие онлайн-платформы подпадают под действие ряда брюссельских правил, призванных проверить их влияние.

Эта проверка проходит параллельно с тем, что во Франции был задержан основатель Telegram Павел Дуров.

Отмечается, что в феврале Telegram заявил, что у ЕС у него 41 миллион пользователей. Однако в этом месяце, согласно Закону ЕС о цифровых услугах (DSA), Telegram должен предоставить обновленную цифру. Но не сделал этого, лишь заявив, что у него "значительно меньше 45 миллионов среднемесячных активных получателей в ЕС".

Именно не предоставление этих данных означает, что Telegram нарушает DSA, и скорее всего проверка ЕС обнаружит, что количество пользователей превышает порог для "очень больших онлайн-платформ".

Платформы, которым предоставляется такое определение, имеют большие обязательства по соблюдению законодательства и модерации контента, аудиту третьей стороной и обязательному обмену данными с Европейской комиссией.

Ранее в этом году Дуров заявил Financial Times, что пользовательская база Telegram "приблизительно пропорциональна населению каждого рынка (или) континента", за исключением Китая.

Внутренняя служба данных и науки ЕС проводит техническое расследование, чтобы определить количество пользователей Telegram в ЕС. Чиновники, осведомленные об исследовании, а также ведут переговоры с приложением о его собственных расчетах.

"У нас есть способ с помощью наших собственных систем и расчетов определить, насколько точны данные о пользователях. И если мы считаем, что они не предоставляют точных данных о пользователях, мы можем в одностороннем порядке определить их как очень большую платформу на основе нашего собственного расследование" , - сказал Томас Ренье, представитель Комиссии по цифровым вопросам.

DSA (Digital Services Act) – это регламент Европейского Союза, направленный на обеспечение безопасности онлайн-сервисов и ответственности платформ за контент, который они распространяют. Основные положения DSA включают:

Обеспечение безопасности пользователей : Платформы обязаны удалять незаконный контент быстро и эффективно. Они должны иметь механизмы для уведомления и устранения такого контента.

: Платформы обязаны удалять незаконный контент быстро и эффективно. Они должны иметь механизмы для уведомления и устранения такого контента. Прозрачность алгоритмов Большие платформы должны объяснять, как работают их алгоритмы рекомендаций, а также предоставлять пользователям возможность влиять на эти алгоритмы или даже выключать их.

Большие платформы должны объяснять, как работают их алгоритмы рекомендаций, а также предоставлять пользователям возможность влиять на эти алгоритмы или даже выключать их. Контроль за рекламой : DSA регулирует онлайн-рекламу, особенно таргетированную рекламу, требуя прозрачности в том, как данные пользователей используются для ее показа.

: DSA регулирует онлайн-рекламу, особенно таргетированную рекламу, требуя прозрачности в том, как данные пользователей используются для ее показа. Защита несовершеннолетних : Платформы должны обеспечить дополнительные меры по защите детей от вредоносного контента и опасных практик онлайн-рекламы.

: Платформы должны обеспечить дополнительные меры по защите детей от вредоносного контента и опасных практик онлайн-рекламы. Ответственность больших платформ : Большие интернет-компании несут большую ответственность за соблюдение норм DSA, поскольку их влияние на общество и экономику значительно.

: Большие интернет-компании несут большую ответственность за соблюдение норм DSA, поскольку их влияние на общество и экономику значительно. Аудиты и проверки : Для крупнейших платформ (тех, которые имеют более 45 миллионов пользователей в ЕС), будут проводиться регулярные аудиты, чтобы обеспечить их соответствие правилам.

: Для крупнейших платформ (тех, которые имеют более 45 миллионов пользователей в ЕС), будут проводиться регулярные аудиты, чтобы обеспечить их соответствие правилам. Механизмы подачи жалоб : Платформы должны предоставить пользователям понятные и доступные механизмы для обжалования решений по удалению контента или блокированию аккаунтов.

Этот акт призван повысить ответственность онлайн-сервисов за их деятельность и создать более прозрачную и безопасную цифровую среду для пользователей Европейского Союза.