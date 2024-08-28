Генштаб: Враг, кроме Покровского, активизировался еще на трех направлениях

Ситуация на Покровском направлении остается напряженной – враг сосредотачивает там основные наступательные усилия. Оккупанты сегодня также активно атакуют на Купянском, Кураховском и Торецком направлениях, сообщает Деловая столица.

Оперативную информацию по состоянию на 22:00 28 августа 2024 года по поводу российского вторжения сообщили в Генштабе ВСУ.

В течение суток произошло 182 боевых столкновения. Сегодня государство-террорист нанесло два ракетных удара двумя ракетами, 61 авиаудар, сбросив при этом 66 КАБов. Кроме того, захватчики пустили в действие для ударов 516 дронов-камикадзе и совершили около 3000 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

В Харьковском направлении российские террористы дважды без успеха штурмовали позиции наших подразделений в районах Волчанска и Липцев. 23 раза враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Вблизи населенных пунктов, Синьковка, Колесниковка, Стельмаховка и Кругляковка подразделения Сил обороны отразили 21 атаку. Ситуация напряженная, длится два боеприкосновения.

На Лиманском направлении за сегодняшний день российские войска 13 раз атаковали украинских защитников в районах шести разных населенных пунктов. Возле Дружелюбовки и Новосадового произошло больше всего боеприкосновений, три и четыре соответственно. Враг четырежды штурмовыми действиями пытаются вытеснить наших защитников с позиций в районах Белогоровки и Спорного на Северском направлении. Продолжаются бои.

На Краматорском направлении украинские воины отразили 11 попыток захватчиков продвинуться вперед. Концентрировал враг усилия, при поддержке штурмовой авиации, вблизи Григоровки, также, без авиаподдержки, в районах Ивановского и Клещиевки.

На Торецком направлении, где кафиры 20 раз атаковали наши позиции вблизи Нью-Йорка, Нелиповки, Торецкая и Дружбы — 15 боеприкосновений уже завершены. Бои продолжаются вблизи Нью-Йорка и Нелиповки.

Основные усилия враг и дальше прикладывает на Покровском направлении, здесь, в течение этих суток, агрессор 59 раз атаковал наши позиции. В районах Новогродовки и Гродовки произошло более половины всех боеприкосновений. По предварительным подсчетам, сегодня оккупанты на этом направлении потеряли 135 военнослужащих убитыми и 177 ранеными. Уничтожены три автомобиля и БТР. Также украинские защитники нанесли значительные повреждения еще двум артсистемам и двум автомобилям.

На Кураховском направлении захватчики тоже достаточно активны — к настоящему времени зафиксировано 30 вражеских атак. Половина из них продолжаются. В основном бои продолжаются у Карловки. Также оккупанты активно пытаются продвинуться вблизи Константиновки и Георгиевки. Понесут потери.

На Времивском направлении сегодня агрессор 6 раз штурмовал передний край нашей обороны в направлении Угледара, возле Водяного и Константиновки. Продолжаются боевые действия.

На Ореховском направлении отражены 2 штурма российских захватчиков, неподалеку от Роботиного и Новоданиловки.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях вражеские подразделения наступательных действий не проводили.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении.