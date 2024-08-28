Украина обсуждает со странами НАТО планы создания щита ПВО
Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что на заседании Совета Украина-НАТО обсуждались планы создания щита ПВО для Украины, сообщает Новое время.
Умеров отметил, что принял участие в режиме видеоконференции в заседании Совета Украина-НАТО, созванного в связи с массированными ракетными обстрелами Россией украинских городов.
«Два дня назад государство-террорист запустило более 200 ракет и дронов, убив невинных людей и разрушив критическую инфраструктуру» , — сообщил он.
Умеров отметил, что проинформировал партнеров о текущей ситуации на фронте, обсудил дальнейшие планы по поставкам систем ПВО и ракет в них. Министр подчеркнул, что Украине нужно усиливать противовоздушную оборону.
«Также мы продолжаем консультации, в том числе и в двусторонних форматах, по созданию щита противовоздушной обороны – так называемого пояса безопасности над западными регионами государства» , – подчеркнул он.