Россияне запустили ударные дроны с разных направлений

В ночь на четверг российские военные запустили БпЛА типа "Шахед" с севера на Сумщину в западном направлении.﻿﻿ Со ссылкой на Воздушные силы ВСУ, сообщает Украинская правда.

В 11.56 появились детали направлений движения ударных БпЛА: