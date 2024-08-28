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Россияне запустили ударные дроны с разных направлений

Россияне запустили ударные дроны с разных направлений
Фото: Facebook

В ночь на четверг российские военные запустили БпЛА типа "Шахед" с севера на Сумщину в западном направлении.﻿﻿ Со ссылкой на Воздушные силы ВСУ, сообщает Украинская правда.

В 11.56 появились детали направлений движения ударных БпЛА:

  • БпЛА на юге Черниговщины курсом на Киевщину.
  • БпЛА на Сумщине курсом юго-западным.
  • БпЛА на Николаевщине в северо-западном направлении.
  • БпЛА с Херсонщины курсом на Николаевщину.
  • БпЛА на юге Харьковщины, курс - северо-западный.
  • БпЛА курсом на Кривой Рог.

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