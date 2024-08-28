Россияне запустили ударные дроны с разных направлений
В ночь на четверг российские военные запустили БпЛА типа "Шахед" с севера на Сумщину в западном направлении. Со ссылкой на Воздушные силы ВСУ, сообщает Украинская правда.
В 11.56 появились детали направлений движения ударных БпЛА:
- БпЛА на юге Черниговщины курсом на Киевщину.
- БпЛА на Сумщине курсом юго-западным.
- БпЛА на Николаевщине в северо-западном направлении.
- БпЛА с Херсонщины курсом на Николаевщину.
- БпЛА на юге Харьковщины, курс - северо-западный.
- БпЛА курсом на Кривой Рог.