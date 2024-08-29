ISW проанализировал, сколько военных объектов РФ находится в зоне досягаемости ATACMS
По оценкам ISW, хотя российские войска вывели самолеты за пределы досягаемости предоставленных Западом ракет Storm Shadow и ATACMS, значительное количество российских военных объектов остается в пределах досягаемости западных вооружений, сообщает Украинская правда.
Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).
По данным военных аналитиков, ограничения на удары позволяют российским войскам использовать укрытия в глубоком тылу в России для поддержки военных операций против Украины.
ISW отмечает, что многочисленные сообщения западных СМИ указывают на то, что правительство США запрещает Британии предоставить разрешение Украине использовать ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по военным целям в России.
Эксперты Института создали интерактивную карту известных военных объектов, чтобы проиллюстрировать, в какой степени ограничения США на использование ATACMS ограничивают способность Украины наносить удары по важной военной инфраструктуре в России.
В ISW отметили, что передислокация российских самолетов с 16 российских авиабаз в зоне действия ATACMS не уменьшает важности разрешения Украине использовать ATACMS против сотен других российских военных объектов
Ключевые выводы ISW за 28 августа:
- Многочисленные сообщения западных СМИ указывают на то, что правительство США запрещает Великобритании разрешить Украине использовать ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по военным объектам в России.
- Несколько российских военных блогеров заявили 28 августа, что темп украинских атак в Курской области замедлился, и что украинские войска сейчас пытаются окопаться и удержать отдельные районы, которые они недавно захватили.
- Украинские войска нанесли удары с беспилотников по объектам нефтяной инфраструктуры в Ростовской и Кировской областях, а в ночь с 27 на 28 августа, по сообщениям, совершили удар с беспилотника по Воронежской области.
- Постоянные встречи связанного с Кремлем телеграм-проекта Rybar с иракскими официальными лицами, похоже, поддерживают усилия Ирака, поддерживаемого Ираном, получить больший контроль над своим информационным и медиа-пространством.
- Кремлевская новостная лента ТАСС вскоре откроет офис в Иране, поддерживая усилия Москвы по углублению партнерства с Тегераном.
- Союзники России, похоже, все больше ограничивают свои операции с российскими компаниями и финансовыми учреждениями на фоне продолжающегося беспокойства относительно влияния вторичных санкций США.
- Как сообщается, Федеральная служба безопасности России предотвратила террористическую атаку в Республике Ингушетия 28 августа.
- Украинские войска недавно восстановили позиции на Северском направлении.
- Российские войска недавно продвинулись на юго-восток от Купянска, в пределах Торецка, на юго-восток от Покровска и на северо-восток от Угледара.
- По сообщениям, Министерство обороны России поддерживает создание нового типа боевого подразделения, которое будет специализироваться на использовании и противодействии беспилотникам, беспилотным системам и другому электронному оборудованию в оккупированной Запорожской области.