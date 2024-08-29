ISW проанализировал, сколько военных объектов РФ находится в зоне досягаемости ATACMS

По оценкам ISW, хотя российские войска вывели самолеты за пределы досягаемости предоставленных Западом ракет Storm Shadow и ATACMS, значительное количество российских военных объектов остается в пределах досягаемости западных вооружений, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

По данным военных аналитиков, ограничения на удары позволяют российским войскам использовать укрытия в глубоком тылу в России для поддержки военных операций против Украины.

ISW отмечает, что многочисленные сообщения западных СМИ указывают на то, что правительство США запрещает Британии предоставить разрешение Украине использовать ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по военным целям в России.

Эксперты Института создали интерактивную карту известных военных объектов, чтобы проиллюстрировать, в какой степени ограничения США на использование ATACMS ограничивают способность Украины наносить удары по важной военной инфраструктуре в России.

В ISW отметили, что передислокация российских самолетов с 16 российских авиабаз в зоне действия ATACMS не уменьшает важности разрешения Украине использовать ATACMS против сотен других российских военных объектов

Ключевые выводы ISW за 28 августа: