Генерал Нидерландов: Украина может использовать наши F-16 для ударов по России

Генерал Королевских Военно-воздушных сил Нидерландов Онно Эйхельсхайм заявил, что Украина может применять предоставленные его страной истребители F-16 для ударов по российской территории, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал в интервью NOS.

По словам генерала, Нидерланды "не накладывали никаких ограничений на использование и дальность полета F-16".

"Украина может использовать ресурсы, которые мы предоставляем, как пожелает, при условии соблюдения законов войны", – подчеркнул Эйхельсхайм.

В целом Нидерланды пообещали предоставить Украине 24 самолета F-16. Эйхельсхайм не сказал, сколько из них уже развернуто в стране.

Он также прокомментировал наступление Украины на Курскую область РФ, назвав операцию украинских сил "блестящей на практическом уровне".

"Они достаточно быстро заняли большую территорию в хорошем смысле, с использованием новых технологий. Тем самым они создали дилемму для Путина", – сказал Эйхельсхайм.

Как известно, истребители F-16 Украине предоставляют Дания, Нидерланды, Бельгия и Норвегия.

Напомним, 4 августа президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что первые самолеты F-16 уже в Украине, и показал их на тайном аэродроме.

Перед тем западные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что шесть истребителей поступили из Нидерландов, и еще несколько вскоре прибудут из Дании.