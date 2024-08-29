Товарооборот РФ с Южной Кореей с начала года снизился на 35%

Товарооборот между Россией и Южной Кореей из-за санкционных ограничений упал на треть в первом полугодии 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом пишет российское издание "Известия" со ссылкой на посольство РФ в Сеуле, сообщает Экономическая правда.

"Согласно корейской статистике, с января по июль 2024 года объем торговли уменьшился на 34% и составил $6,638 млрд. Экспорт из России снизился на 35% до $3,794 млрд, а импорт из Южной Кореи - на 32% до $2,843 млрд" , - рассказали изданию в дипломатическом представительстве РФ в Южной Корее.

В посольстве РФ также отметили, что потребление Республикой Кореей российских нефтепродуктов остается на крайне низком уровне, поскольку с конца 2022 года азиатская страна полностью прекратила импорт сырой нефти из РФ.

Поставки каменного угля из России также значительно сократились - на 59% в стоимостном выражении за январь-июль 2024 года.

С начала 2024 года власти Южной Кореи активно расширяют экспортные ограничения. В феврале список запрещенных к ввозу в Россию товаров пополнился 682 позициями, что затронуло почти половину (примерно 46%) всего импорта из Южной Кореи в денежном выражении.

В этот список вошли автомобили стоимостью более $50 тысяч, металлоконструкции, оборудование для строительства и нефтегазовой промышленности.

Очередной удар по торговым отношениям был нанесен после июньского визита Путина в Северную Корею и подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Пхеньяном. В результате санкционный список пополнился новыми российскими компаниями и грузовыми судами.

Также Республика Корея запретила экспортировать в Россию и Беларусь еще 243 наименования товаров, которые могут быть использованы в военных целях. В обновленный санкционный список вошли металлорежущее оборудование, детали оптических приборов и датчики.

Общее количество запрещенных к экспорту в РФ товаров увеличилось до 1402.