В Минэкономики ответили, когда может заработать экономическое бронирование

Минэкономики нарабатывает несколько моделей экономического бронирования, а заработать оно должно в октябре-ноябре, сообщает Экономическая правда.

Об этом заявил представитель Минэкономики на заседании Комитета по финансовой политике.

Так, экономическое бронирование может заработать уже в октябре или ноябре, но для этого нужен определенный переходный период.

По словам представителя, по самой консервативной методологии экономическое бронирование может принести в бюджет около 40 миллиардов гривен в год.

В то же время он напомнил, что сейчас рассматривается несколько моделей экономического бронирования.

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