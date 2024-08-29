В Минэкономики ответили, когда может заработать экономическое бронирование
Минэкономики нарабатывает несколько моделей экономического бронирования, а заработать оно должно в октябре-ноябре, сообщает Экономическая правда.
Об этом заявил представитель Минэкономики на заседании Комитета по финансовой политике.
Так, экономическое бронирование может заработать уже в октябре или ноябре, но для этого нужен определенный переходный период.
По словам представителя, по самой консервативной методологии экономическое бронирование может принести в бюджет около 40 миллиардов гривен в год.
В то же время он напомнил, что сейчас рассматривается несколько моделей экономического бронирования.
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