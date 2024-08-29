Кулеба: Операция на Курщине продемонстрировала, что "красные линии" РФ являются пустыми

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что операция Сил обороны в Курской области России в очередной раз продемонстрировала, что так называемые российские "красные линии" пустые. Об этом он рассказал перед началом заседания глав МИД стран Европейского Союза в Брюсселе.﻿, сообщает Лига.net.

"Мы в очередной раз продемонстрировали, что те, кто говорит о страхе эскалации, в большинстве своем используют этот аргумент лишь для того, чтобы не принимать решений, которые нужны Украине" , – сказал Кулеба.

Глава МИД подчеркнул, что этими действиями Украина в очередной раз доказала свою способность побеждать.

"Украина достигла этих результатов вопреки всем и всему: всем, кто утверждал, что ситуация безнадежна, что победа невозможна, что Россия в конце концов преуспеет, и что стратегию следует пересмотреть. Все эти аргументы были разбиты так же молниеносно, как российские войска в Курской области" , – сказал он.

Министр отметил, что голоса скептиков притихли, а союзникам необходимо действовать эффективно и реализовывать смелые решения.