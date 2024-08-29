В Киеве и ряде областей экстренные отключения света: графики не действуют

"Укрэнерго" дало распоряжение об экстренных отключениях света на сегодня. Графики в таких условиях не действуют, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

"Внимание! В Киеве, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Донецкой (частично) областях введены аварийные отключение электроэнергии".

Напомним, 26 августа Россия нанесла массированный удар по энергетике Украины. Были атакованы объекты в 15 областях. После этого "Укрэнерго" вернуло графики плановых отключений света.

На 29 августа "Укрэнерго" ввело три очереди отключений света из шести в большинстве областей, что означает отсутствие света примерно у половины потребителей одновременно.

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий предупредил украинцев о трудной зиме. По его словам, "легкой прогулки не будет". В то же время, при плюсовой температуре отключений света можно будет избежать. Если температура опуститься до 10 градусов мороза, то отключения неизбежны.